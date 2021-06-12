В эти минуты продолжается матч Евро-2020 между Данией и Финляндией.

В конце первого тайма игрок датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание. Пауза продолжается более пятнадцати минут. Ему оказывают помощь на поле.



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