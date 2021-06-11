Сборная Турции стартовала на чемпионате Европы по футболу с поражения от Италии со счетом 0:3. Голы забили Демирал (автогол), Иммобили и Инсинье.
Сборная Турции стартовала на чемпионате Европы по футболу с поражения от Италии со счетом 0:3. Голы забили Демирал (автогол), Иммобили и Инсинье.
Дата: 2021/06/12 0:54
Раздел: Спорт
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