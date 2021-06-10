

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА обязал Украинскую ассоциацию футбола убрать лозунг «Героям слава», размещённый на форме сборной.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Форма была представлена перед чемпионатом Европы. На ней изображена карта Украины и слоганы «Слава Украине» и «Героям слава». Футболки были резко раскритикованы российскими политиками и спортивными чиновниками из-за того, что Украина изображена на них в международно-признанных границах — то есть, с аннексированным Россией Крымом.

Российский футбольный союз подал жалобу в УЕФА. В международной организации заявили корреспонденту российского издания «Чемпионат», что контур Украины может остаться на форме в существующем виде, как и лозунг «Слава Украине». Однако лозунг «Героям слава» чиновники посчитали несущим явный политический подтекст: сочетание двух фраз часто связывают с украинскими националистическими организациями.

В Украинской федерации футбола сообщили национальной службе Радио Свобода, что ведут переписку с УЕФА. «Наши юристы изучают письмо», — сказал представитель организации.

Minval.az