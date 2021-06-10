

Спортивный обозреватель Нобель Арустамян не получил аккредитацию для работы на матчах футбольного ЕВРО-2020, которые будут проходить в Баку, в азербайджанскую столицу он приехать не сможет, сообщил РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«Арустамян на игры в Баку аккредитацию не получил. В Азербайджан он приехать не сможет», — сообщил собеседник агентства.

Отметим, что Арустамян неоднократно незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, не получив разрешения от соответствующих азербайджанских структур, чем продемонстрировал неуважение к территориальной целостности нашей страны.

Minval.az