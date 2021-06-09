

11 июня в Риме матчем между командами Турции и Италии стартует чемпионат Европы по футболу. Обслуживать первую игру турнира доверено бригаде арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели, сообщает сайт УЕФА.

Ассистентами будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис, арбитром на VAR — Кевин Блом, которому будут помогать Пол ван Букел и единственный в бригаде арбитров представитель Германии Кристиан Гиттельманн.

Названы также и резервные арбитры — Стефани Фраппар из Франции и немец Бастиан Данкерт (VAR).

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