Турецкие компании могут принять участие в проектах строительства ветряных электростанций в Лачинском и Кельбаджарском районах в Карабахском регионе Азербайджана, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Пришло время добиться больших успехов в области зеленой энергетики. Освобожденные территории объявлены президентом Азербайджана зоной «зеленой энергии» и будут использовать, в основном, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — воду, солнечную и ветровую энергию. Турецкие компании также заинтересованы в участии в проектах по ВИЭ на освобожденных территориях. В частности, имеются возможности для сотрудничества по проектам строительства ветряных электростанций в Лачине и Кельбаджаре», — заявил Шахбазов, выступая на мероприятии «Энергия Турции- переосмысление энергетики после пандемии».

Министр подчеркнул, что сотрудничество с турецкими компаниями в процессе превращения Карабаха в зону« зеленой энергии» может быть привлекательным и в то же время «символом нашей солидарности».

Шахбазов также отметил, что инвестиции Азербайджана в экономику Турции достигли $18,3 млрд, турецкие инвестиции в Азербайджан – $13 млрд.

Он добавил, что возможности, создаваемые восстановлением территориальной целостности Азербайджана, обеспечат дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

«Возникновение новых реалий и превращение турецко-азербайджанского союза в решающий фактор в регионе — это победа лидеров двух стран — Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, в их взаимном доверии, братстве и ясном видении будущего», — подчеркнул Шахбазов.

Minval.az