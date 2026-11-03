Война в Украине завершится в ближайшие месяцы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по безопасности.

«Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет и ресурсов нет, устали все. Когда я говорю о ресурсах, — это не значит, что не хватает где-то каких-то ресурсах. У России их на весь мир хватит. Ресурсов нет в головах уже. Все устали от этой войны», — заявил он на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.