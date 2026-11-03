Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российские провокации на границе не заставят Варшаву ослабить бдительность.

«Российские провокации не сломят нашу бдительность. Политики, которые бездумно поддерживают действия Кремля, должны понимать: безопасность Польши – не предмет политических игр», – заявил Туск.

Он подчеркнул, что в политические цели России входит дестабилизация Европы, игнорирование международного права и изоляция Украины на международной арене.

По словам премьера, незадолго до полуночи он получил от Пограничной службы сообщение о подозрительной активности на российско-польской границе. В частности, там было замечено передвижение людей с фонарями. Власти оперативно направили в этот район необходимые силы и средства, после чего попытку провокации удалось пресечь.

Премьер добавил, что польские и союзные спецслужбы ранее предупреждали о возможных диверсиях и провокациях на границе в первой половине ноября. В связи с этим Варшава заранее направили дополнительные силы полиции, Пограничной службы и антитеррористических подразделений в приграничный район.

Туск подчеркнул, что напряженность и эскалация со стороны России могут продолжиться, поэтому Польша должна сохранять готовность к подобным инцидентам.