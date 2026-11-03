Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Украине вооружения и оборудование, однако теперь их стоимость полностью оплачивают европейские страны.
«Я все еще предоставляю (вооружения Украине). Я передаю их ЕС, но они платят 100% стоимости», – сказал он в эфире телеканала Fox News.
Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот безвозмездно передал Киеву вооружения на $350 млрд.
«Они бы заплатили, если бы Байден попросил, но он этого не сделал», – добавил президент США.