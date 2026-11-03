Саммит Коалиции желающих пройдет в Берлине до конца ноября, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мерца, Россия должна серьезно отнестись к возможности прекращения огня и последующего заключения мирного соглашения.

Канцлер также предупредил, что российские атаки в Черном море повышают риск дальнейшей эскалации и могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис.

Он подчеркнул, что Германия непосредственно ощущает последствия войны, поэтому поддержка Украины отвечает интересам как самой страны, так и всей Европы.