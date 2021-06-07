8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами ожидается небольшие кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем 24-28, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

8 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 29-34, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градусов тепла.

Minval.az