6 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков, но ночью местами возможен кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 25-28 градусов тепла. В Баку ночью будет 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов ночью и 40-45 процентов днем.

В Азербайджане объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий.

С вечера 5 июня до утра 6 июня в Баку и на Абшероне ожидается похолодание, порывы северо-западного ветра составят 15-18 м/с, с усилениями до 20 м/с.

С вечера 5 июня до утра 7 июня в северных и западных районах ожидаются дожди и грозы, местами осадки примут интенсивный характер. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

Minval.az