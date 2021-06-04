

В Баку завершилось 13-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На заседании было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

По завершении встречи между Минобороны и Генштабом Турецкой Республики был подписан итоговый протокол заседания.

Очередная встреча подобного формата запланирована в 2022 году в столице Турции — Анкаре.



Minval.az