В Баку завершилось 13-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
На заседании было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.
По завершении встречи между Минобороны и Генштабом Турецкой Республики был подписан итоговый протокол заседания.
Очередная встреча подобного формата запланирована в 2022 году в столице Турции — Анкаре.