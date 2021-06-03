Итальянский тренер Симоне Индзаги назначен главным тренером миланского «Интера». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение 45-летнего специалиста с чёрно-синими рассчитано на два года.

На посту главного тренера «Интера» Индзаги сменил Антонио Конте, возглавлявшего команду на протяжении двух лет и ушедшего в отставку из-за несогласия с политикой руководства. В прошлом сезоне нерадзурри впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.

Индзаги с 2016 года возглавлял римский «Лацио», который покинул по окончании сезона. Со столичным клубом он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка страны, напоминает «Лайф». В Серии А 2020/21 бело-голубые заняли шестое место, не попав в Лигу чемпионов.

Большую часть игровой карьеры специалист провёл в «Лацио». Также он выступал за «Аталанту», «Сампдорию» и другие итальянские клубы. В его активе есть и три матча за национальную сборную.

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