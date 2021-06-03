Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 мая — Днем Республики.

«По случаю Дня Республики в Азербайджанской Республике от имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики направляю Вам, правительству и народу Вашей страны искренние поздравления.

Руководствуясь идеалами самостоятельности, дружбы и неприсоединения народы Кореи и Азербайджана укрепляли узы дружбы и сплоченности.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Азербайджаном будут еще более расширяться и развиваться. От всей души желаю народу Вашей страны благополучия и процветания», — говорится в поздравлении.

Minval.az