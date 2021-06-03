Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Ицхаку Герцогу по случаю его избрания на пост президента Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Ицхаку Герцогу по случаю его избрания на пост президента Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/06/03 15:38
Раздел: Азербайджан
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