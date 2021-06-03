4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20, днем — 25-29 градусов тепла, в Баку ночью — 18-20, днем — 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 40-45%.

4 июня в районах Азербайджана будет в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами дождь. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22 градусов тепла, днем — 29-34, в горах ночью — 9-14, днем — 17-22 градусов тепла.

Minval.az