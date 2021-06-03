Завтра в Баку стартует Гран-при Азербайджана «Формула-1».

В ходе соревнования, проводимого в столице нашей страны в пятый раз, в отличие от прошлых лет из-за пандемии коронавируса не предусмотрено проведение шоу и развлекательных программ, сообщает аpasport.az.

На этот раз, как и во время предыдущих соревнований, в гонках примут участие 20 пилотов в составе 10 команд.

Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Отсюда болиды проедут через Девичью башню, Ичеришехер и круг Азнефти, сделают 51 круг.

Трасса Бакинского городского кольца

Число поворотов – 20 Число кругов – 51 Дата главной гонки – 6 июня Протяженность кольца – 6,003 км Общая дистанция – 306,049 км

Программа Гран-при Азербайджана

4 июня

«Формула-2». 10:25-11:10 – свободный заезд

«Формула-1». 12:30-13:30 – первый свободный заезд

«Формула-2». 14:30-15:00 – порядковый заезд

«Формула-1». 16:00-17:00 – второй свободный заезд

5 июня

«Формула-2». 11:25-12:15 – спринтерская гонка

«Формула-1». 13:00-14:00 – третий свободный заезд

«Формула-1». 16:00-17:00 – порядковый заезд

«Формула-2». 17:40-18:30 – спринтерская гонка

6 июня

«Формула-2». 12:45-13:50 – гонка

«Формула-1». 14:10-14:50 – представление пилотов.

15:44-15:46 – церемония исполнения Государственного гимна.

16:00-18:00. Гран-при Азербайджана

Minval.az