Завтра в Баку стартует Гран-при Азербайджана «Формула-1».
В ходе соревнования, проводимого в столице нашей страны в пятый раз, в отличие от прошлых лет из-за пандемии коронавируса не предусмотрено проведение шоу и развлекательных программ, сообщает аpasport.az.
На этот раз, как и во время предыдущих соревнований, в гонках примут участие 20 пилотов в составе 10 команд.
Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Отсюда болиды проедут через Девичью башню, Ичеришехер и круг Азнефти, сделают 51 круг.
Трасса Бакинского городского кольца
Число поворотов – 20 Число кругов – 51 Дата главной гонки – 6 июня Протяженность кольца – 6,003 км Общая дистанция – 306,049 км
Программа Гран-при Азербайджана
4 июня
«Формула-2». 10:25-11:10 – свободный заезд
«Формула-1». 12:30-13:30 – первый свободный заезд
«Формула-2». 14:30-15:00 – порядковый заезд
«Формула-1». 16:00-17:00 – второй свободный заезд
5 июня
«Формула-2». 11:25-12:15 – спринтерская гонка
«Формула-1». 13:00-14:00 – третий свободный заезд
«Формула-1». 16:00-17:00 – порядковый заезд
«Формула-2». 17:40-18:30 – спринтерская гонка
6 июня
«Формула-2». 12:45-13:50 – гонка
«Формула-1». 14:10-14:50 – представление пилотов.
15:44-15:46 – церемония исполнения Государственного гимна.
16:00-18:00. Гран-при Азербайджана