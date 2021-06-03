Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной ОАО «Азерэнержи» подстанции «Бинагади» напряжением 110/35/6 киловольт в Бинагадинском районе Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной ОАО «Азерэнержи» подстанции «Бинагади» напряжением 110/35/6 киловольт в Бинагадинском районе Баку.
Дата: 2021/06/03 12:11
Раздел: Азербайджан
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