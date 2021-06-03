Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции», передает «Интерфакс-Казахстан».

«В случае ратификации Соглашения будут созданы благоприятные условия для осуществления обмена сведений по урегулированию миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции», — сказал первый заместитель министра внутренних дел Казахстан Марат Кожаев, представляя в Сенате законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции».

Соглашением создаются условия по обмену: статистической, правовой и научно-методической информацией; сведениями о гражданах государств сторон, находящихся на их территориях; опытом и оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества; рассмотрение вопросов правового статуса пребывания граждан на территории государств сторон; о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции.

«Принятие настоящего Закона позволит обеспечить обмен сведениями по вопросам гражданства, урегулировать вопросы связанные с двойным гражданством и незаконной миграцией, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат», — отметил Кожаев.

Minval.az