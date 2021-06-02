Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года Фатма Аль-Наими заявила, что подготовка Катара к проведению турнира завершена на 95%. Об этом она сообщила в ходе сессии «Спорт — катализатор макроэкономических и социальных изменений» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чемпионат мира — это праздник футбола, он должен установить определённый эталон во многих областях. С гордостью могу говорить о том, что подготовка к турниру завершена на 95%, городская и спортивная инфраструктуры фактически готовы», — цитирует Аль-Наими РИА «Новости». Она назвала турнир социальным и культурным проектом, у которого будут долгосрочные позитивные последствия.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В соревнованиях примут участие 32 команды.

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