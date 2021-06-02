Скончался ветеран азербайджанского джаза, бас-гитарист, заслуженный артист Эмиль Гасанов.
Об этом на своей странице поделился джазовый музыкант, композитор, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров.
Скончался ветеран азербайджанского джаза, бас-гитарист, заслуженный артист Эмиль Гасанов.
Об этом на своей странице поделился джазовый музыкант, композитор, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров.
Дата: 2021/06/03 0:02
Раздел: Life-style, Азербайджан
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