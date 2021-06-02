В Минске прошел товарищеский матч между футболистами сборных Беларуси и Азербайджана.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе нашей команды отличились Гусейнов и Шейдаев.
В Минске прошел товарищеский матч между футболистами сборных Беларуси и Азербайджана.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе нашей команды отличились Гусейнов и Шейдаев.
Дата: 2021/06/02 22:08
Раздел: Азербайджан, Спорт
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