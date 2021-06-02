Делегация во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турции Бекиром Шахином посетила территорию в Гяндже, где находилось здание, разрушенное в результате ракетного обстрела города армянами во время Отечественной войны.

Делегация вместе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым провела осмотр территории и почтила память жертв армянского террора, передает АПА.

Отметим, что сегодня начался визит турецкой делегации в Гянджу. Ранее гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гяндже. Гости побывали также в мавзолее Низами Гянджеви и посетили могилу поэта, возложили цветы, ознакомились с мавзолеем.

Minval.az