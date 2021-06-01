Заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов поделился воспоминаниями о своем участии в песенном проекте «Маска», где он выступал в костюме Ламы.

Оперный певец стал гостем нового выпуска программы «Секрет на миллион», в эфире которой рассказал о пережитых в музыкальном шоу эмоциях, а также назвал своего фаворита среди конкурсантов. Как оказалось, Эйвазов больше всего симпатизировал Носорогу, за маской которого скрывался Кирилл Туриченко.

«Я никогда не проголосовал бы за Зайца. Только за Носорога», — сказал Юсиф, слова которого приводит Сtnews.

Он добавил, что участие в проекте является одним из самых ярких моментов его жизни, поэтому он очень благодарен за этот опыт.

Minval.az