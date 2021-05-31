«Парма», вылетевшая из итальянской Серии А по итогам минувшего сезона, надеется на возвращение в свою команду Джанлуиджи Буффона, который объявил о своем уходе из туринского Ювентуса.

43-летний итальянец ранее заявил в интервью, что в Италии он не будет выступать за другие команды, кроме «Ювентуса» и «Пармы», пишет «Газета.ру».

Ввиду этого «крестоносцы» попытаются заключить контракт с Буффоном, который является воспитанником Пармы и начинал в этом клубе свою карьеру.

Однако новичок Серии Б явно встретится с конкуренцией в борьбе за подписание возрастного голкипера. Отмечается, что в услугах Буффона также заинтересован «Олимпиакос» и два клуба из Бразилии, которые не уточняются.

Minval.az