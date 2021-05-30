Бывший главный тренер сборной России и ряда европейских клубов Фабио Капелло считает, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ошибся с выбором стартового состава на финал Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).

«Челси» многим обязан Тухелю. Он показал, что сделанные вложения были правильными. Томасу удалось извлечь максимум из игроков, на которых клуб очень много потратил. На мой взгляд, Гвардиола ошибся со стартовым составом на финал. Гюндоган не сумел выполнять роль фильтра, действуя перед обороной. Стоунз — это игрок, который не умеет обороняться, а Гюндоган не стал фильтром для него. Во втором тайме команда выглядела куда более сбалансированно, однако «Манчестер Сити» подарил 45 минут «Челси». К концу первого тайма они легко могли проигрывать со счётом 0:2», — заявил Капелло, слова которого приводит RT со ссылкой на Football Italia.

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