

Экс — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на желание шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева по прозвищу Новый Хабиб «порвать» его. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

«Я от Чимаева никогда и ничего не ждал. Если я его встречу, вряд ли подойду. Если он говорит о победе в ключе «порвет» или что-то такое, я не считаю, что нужно подходить разбираться», — заявил Нурмагомедов.

Он добавил, что не мог разочароваться в бойце, так как никогда его не видел и лишь пару раз говорил с ним по телефону.

Minval.az