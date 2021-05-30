«Челси» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В финале лондонцы переиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

В первом тайме синие выглядели интереснее, создавая больше моментов в контратаках. И в концовке тайма Кай Хаверц подкараулил шанс, убежав на рандеву с Эдерсоном. Бразильский голкипер спасти свою команду не сумел.

Во второй половине матча «Сити»много атаковал, но так и не смог взломать оборону соперника. Явно помешала «горожанам» и травма Кевина Де Брюйне, который получил повреждение в начале второго тайма.

Minval.az