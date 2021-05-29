Активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) по инициативе Лейлы Алиевой провели экологическую акцию в подмосковном городе Балашиха. Как сообщает Report, в рамках акции была заложена Аллея Дружбы народов.

В посадке деревьев приняли участие волонтерский корпус АМОР, представители Общественной палаты городского округа и местные жители.

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов подчеркнул значимость проведения подобных акций для защиты окружающей среды и решения экологических проблем. Он также рассказал о планах реализации экологических проектов в других городах Московской области и России, куда пригласил присоединиться каждого желающего.

Отметим, что председатель организации Лейла Алиева совместно с руководством АМОР уделяет особое внимание вопросу воспитания ответственности и заботы к природе среди молодёжи.

Minval.az