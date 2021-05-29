В Северной Корее приказали уничтожить кошек и голубей из-за коронавируса.

Власти Северной Кореи приказали уничтожить кошек и голубей в пограничных с Китаем районах, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает Daily NK.

По мнению чиновников, животные приносят вирус в страну из соседнего государства. Отмечается, что одну из семей в городе Хесан поместили в изолятор на 20 дней за то, что они отказывались отдавать свою домашнюю кошку.

Семья сообщила властям, что их кошка умерла, чтобы не отдавать ее. Однако через несколько дней животное заметили у забора на границе между КНДР и Китаем. Поймать его не удалось, однако получилось установить ее хозяев. В результате кошку забрали, а семью поместили на изоляцию.

Minval.az