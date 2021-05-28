Швеция, отказавшаяся от карантина, вернула себе допандемийный уровень ВВП и превзошла ожидания аналитиков. Успех в экономике королевства обусловлен ростом экспорта и внутреннего потребления, пишет Bloomberg.

За три последних месяца ВВП Швеции вырос на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом, вместо прогнозируемых Центральным банком 0,7 процента. Положительную динамику обеспечило увеличение экспорта и потребительского спроса внутри страны на 0,5 процентов.

Аналитики одного из крупнейших национальных банков Swedbank заявили, что ВВП вернулся к значению до COVID-19 «намного быстрее, чем ожидалось» при помощи отлаженной системе выплат населению, развитию технологий, которые позволили шведам без проблем перейти на удаленку.

Во время пандемии Швеция стала единственной страной Европы и одной из немногих в мире, где власти отказались от объявления локдауна, понадеявшись на формирование коллективного иммунитета. Ограничения вводились аккуратно, чтобы не обрушить экономику.

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