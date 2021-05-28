В прошлом году компания Nike прекратила сотрудничество с бразильским футболистом Неймаром. Как оказалось — после того, как сотрудница компании обвинила спортсмена в домогательствах.

О причинах расторжения контракта сообщил представитель Nike. О прекращении сотрудничества с футболистом стало известно еще в августе 2020 года, однако причины такого решения в Nike ранее не комментировали.

Представитель Nike подчеркнул, что контракт с Неймаром был расторжен не сразу, а лишь после того, когда компания убедилась в том, что футболист не намерен сотрудничать в проведении расследования прозвучавших в его адрес обвинений.

Инцидент произошел в 2016 году, когда сотрудница, обвинившая Неймара в домогательствах, занималась организацией одной из маркетинговых кампаний с участием футболиста.

Minval.az