27 мая погода в Баку и на Абшеронском ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и вечером местами ожидаются кратковременные дожди. В течение дня будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем — 22-27 градусов тепла, в Баку 15-17, днем 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, относительная влажность 45-50 процентов.

27 мая в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град. Утром туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем 24-29, в горах ночью 8-13, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az