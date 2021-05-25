Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступит на открытии XXIX Музыкального фестиваля Мариинского театра «Звезды белых ночей», говорится в сообщении театра.
Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) 27 мая — 18 июля 2021 года. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, маэстро Валерий Гергиев.
Балет «Лебединое озеро» Чайковского, опера «Манон Леско» Пуччини и концерт французского пианиста Пьера-Лорана Эмара откроют фестиваль «Звезды белых ночей».
Народный артист Азербайджана примет участие в спектакле «Манон Леско» (полусценическое исполнение). Эйвазов исполнит партию кавалера де Гриё.