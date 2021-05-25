Будет учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине (Сараево).

Соответствующий законопроект внесен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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