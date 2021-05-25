25 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммеда Джавада Зарифа.

Официальный Баку рассчитывает, что вместе с Тегераном будут совместно прилагать усилия для развития прочного мира на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник в Баку министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

«Появляются новые возможности, новые вызовы в связи с новой ситуацией в регионе — постконфликтной ситуацией. Конечно же, Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия и способствовать долгосрочному и устойчивому миру в регионе. Я уверен, что иранское правительство разделяет такой же подход», — сказал Ильхам Алиев.

Кроме того, президент отметил, что, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, взаимный товарооборот вырос, подчеркнув, что азербайджано-иранские отношения достигли большого прогресса во всех сферах.

«Считаю, что в настоящее время отношения между нашими странами находятся, пожалуй, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Зариф, в свою очередь, позитивно отозвался о желании Баку наладить отношения с Ереваном для установления прочного мира в регионе.

«Теперь вы можете сыграть историческую роль в установлении мира в регионе, и мы хотим поблагодарить вас за то, что вы выразили свое желание достичь мира с Арменией. Это очень важно и мы готовы сыграть любую роль в вопросе реконструкции и восстановления освобожденных территорий», — подчеркнул Зариф.

Minval.az