В освобожденной по итогам 44-дневной Отечественной войны Шуше будет построен стадион.

Об этом президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев сказал журналистам после финального матча Кубка Азербайджана между «Кешлей» и «Сумгайытом».

По словам главы ПФЛ, после строительства футбольной арены в Шуше стадионы будут построены и в соседних районах: «В Агдаме точно будет стадион. Есть люди, желающие создать новые клубы в Губадлы. В Барде уже была команда. Безусловно, создание новых команд придаст интереса чемпионату. Кроме того, если каждая зона будет давать 1-2 футболистов сборной, то там не понадобится искать игроков для национальной команды» (цитата по Report).

Отметим, что в финале Кубка Азербайджана столичная «Кешля» со счетом 2:1 обыграла «Сумгайыт» и стала обладателем трофея.

Minval.az