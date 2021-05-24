Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров одержал очередную победу над армянским шахматистом Левоном Ароняном в рамках шестого турнира онлайн-серии Champion Chess Tour, сообщает Sputnik.

Мамедъяров и Аронян встретились в седьмом туре группового этапа шестого турнира чемпионской серии, который носит название FTX Crypto Cup. Азербайджанский шахматист сломил сопротивление представителя Армении белыми фигурами на 66-м ходу, после того как провел свою проходную пешку в ферзи.

Напомним, что в пятом этапе чемпионской серии Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Ароняном в матче за третье место.

Другой азербайджанский гроссмейстер — Теймур Раджабов в седьмом туре черными фигурами нанес поражение россиянину, претенденту на мировую шахматную корону Яну Непомнящему.

После семи туров Раджабов набрал 4,5 очков и делит третье-пятое места с Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Уэсли Со (США), но по дополнительным показателям располагается на третьей строчке.

В свою очередь Мамедъяров набрал три очка и занимает десятую позицию. Лидируют Хикару Накамура (США) и Аниш Гири (Нидерланды), набравшие по пять очков.

По итогам группового этапа в стадию плей-офф турнира пройдут восемь лучших шахматистов.

Особенностью шестого турнира серии заключается в том, что победитель турнира помимо солидного денежного вознаграждения также получит один биткоин.

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