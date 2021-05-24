Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешем.

Агент Фернандеша Мигель Пинту прибыл в Англию для начала переговоров. При этом «Манчестер Юнайтед» намерен подписать новое соглашение с 26-летним футболистом до начала чемпионата Европы. Текущий контракт Фернандеша рассчитан до июня 2025 года, трансферная стоимость игрока оценивается в €90 млн (по данным портала Transfermarkt). Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Mirror.

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