В Германии дагестанское ЛГБТ-сообщество в поддержку мусульман-геев сделало баннеры. Лицом акции стал никто иной, как бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Об этом пишет «Лента.ру».

Социальная реклама гласит: «Я — верующий мусульманин, и все-таки практикую секс. С мужчинами». С помощью кампании планируется переключить внимание мусульман на радости жизни.

ЛГБТ сообщество Дагестана не осталось в стороне. Акцию, которую начали немцы, участники сообщества подогнали под кавказские реалии. Главным лицом на их баннерах стал Хабиб Нурмагомедов.

Дагестанские ЛГБТ-активисты объясняют, что выбрали звезду UFC, потому что он «их пример и кумир во всем».

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