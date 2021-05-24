Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится: «Ваше Превосходительство!

Мне очень приятно передать свои поздравления и наилучшие пожелания народу Азербайджана и Вашему Превосходительству по случаю Вашего национального праздника — Дня Республики.

Я хочу выразить надежду, что после этого трудного года мы преодолеем препятствия, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение, и проживем еще более прекрасные дни в будущем».

Minval.az