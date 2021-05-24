25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, хотя ближе к ночи в некоторых местах ожидается дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла, днем-29-34 градуса тепла, в Баку ночью-16-18 градусов тепла, днем-26-28 градусов тепла.

25 мая в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди, которые вечером усилятся, в некоторых местах ожидается град. Западный ветер местами усилится. Утром в некоторых местах будет туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью 10-15 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az