В Баку проходят съемки у семьи и друзей народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова для популярной российской передачи «Секрет на миллион», выходящей в эфир на телеканале НТВ.

Гостями провокационного шоу становятся знаменитости, которые могут выиграть 1,5 миллиона рублей, раскрыв самые сокровенные тайны.

Звездным агентом-провокатором является ведущая Лера Кудрявцева. Она задает знаменитостям вопросы, связанные с их реальной жизнью, и каждый ответ имеет свою стоимость.

В одном из следующих выпусков шоу своими секретами со зрителями поделится известный оперный исполнитель Юсиф Эйвазов, сообщает «Спутник».

В Баку сейчас проходят съемки с участием родственников, друзей народного артиста Азербайджана, в числе которых заслуженная артистка — оперная певица Сабина Асадова.

Точная дата передачи с участием Эйвазова пока не называется.

Minval.az