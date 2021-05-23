Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Монако.

Ферстаппен захватил лидерство с самого старта гонки и уверенно лидировал на протяжении всей гонки. Второе место занял испанец Карлос Сайнс из Ferrari, а третьим финишировал британец Ландо Норрис из McLaren, сообщает RT.

В общем зачёте пилотов Ферстаппен обошёл действующего чемпион мира Льюиса Хэмилтона и возглавил таблицу. В гонке британец занял седьмое место, однако получил дополнительный балл за самый быстрый круг на Гран-при.

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