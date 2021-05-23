22 мая в финале международного песенного конкурса «Евровидение 2021» певица Самира Эфенди, представлявшая Азербайджан, заняла 20 место с 65 баллами.

В ходе голосования национальных жюри Азербайджан получил самую высокую оценку (8 баллов) – от России (всего 32 балла). Молдова выставила 6 баллов, Грузия – 5, Украина – 3, Израиль, Нидерланды, Албания, Швейцария и Ирландия – по 2. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

По итогам голосования телезрителей баллы Азербайджану отдали следующие страны (всего 33 балла): Сербия, Румыния, Россия и Болгария — по 4, Украина, Северная Македония, Грузия – по 3, Хорватия, Израиль, Греция – по 2, Норвегия и Молдова – по 1.

12 баллов азербайджанские зрители присудили Израилю, Италии – 10, Украине – 8, Норвегии – 7, России – 6, Финляндии – 5, Швейцарии – 4, Сан-Марино – 3, Франции – 2, Молдове — 1.

Азербайджанское жюри выставило 12 баллов России, 10 – Греции, 8 – Молдове, 7 – Мальте, 6 – Украине, 5 – Швеции, 4 – Франции, 3 – Бельгии, 2 – Португалии, 1 – Болгарии.

Minval.az