Азербайджанский борец греко-римского стиля Заур Алиев (55 кг) завоевал титул чемпиона Европы.

Cпортсмен добился успеха на континентальном первенстве борцов до 23 лет в столице Северной Македонии Скопье, сообщает Apasport.az.

Он одержал победу в финале над Адемом Бураком (Турция).

Отметим, что количество наград, завоеванных нашей сборной на чемпионате Европы, достигло восьми. До З.Алиева вольники Джабраил Гаджиев (70 кг) завоевал золото, Алиаббас Рзазаде (57 кг), Орхан Абасов (86 кг) и Осман Нурмахмедов (92 кг) — серебро, Зираддин Байрамов (65 кг), Ислам Ильясов (97 кг) и Вахид Галаев (125 кг) — бронзу.

Завтра борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров (67 кг) поборется за 3-е место.

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