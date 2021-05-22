Лидер мужской сборной Азербайджана, бриллиант мирового каратэ Рафаэль Агаев (75 килограммов) не смог в 12-й раз стать чемпионом Европы, сообщает Sputnik Азербайджан.

В финале чемпионата Европы по каратэ, проходящего в хорватском городе Пореч, Рафаэль Агаев потерпел поражение от представителя Украины Станислава Хоруна со счетом 1:3. Агаев вел в счете по ходу поединка, однако украинцу в конце схватки засчитали удар ногой в голову и присудили за это три очка. Таким образом, Агаев стал обладателем серебряной медали континентального первенства.

Заметим, что Рафаэль Агаев не смог взять реванш у Хоруны за поражение на Европейских играх 2019 года в Минске. Там Агаев также проиграл в финальном поединке, но со счетом 0:4.

Ранее на континентальном первенстве в Хорватии азербайджанская каратистка Ирина Зарецка (68 килограммов) во второй раз завоевала титул чемпионки Европы, а Панах Абдуллаев (84 килограмма) стал обладателем серебряной награды.

Minval.az