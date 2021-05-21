По информации журналиста Николо Скиры, центрбек «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может по окончании сезона перебраться в МЛС. 36-летним итальянцем интересуется «Цинциннати».

Контракт игрока с туринцами истекает этим летом. В текущем сезоне на счету Кьеллини 1 ассист в 16 матчах Серии А.

Джорджо является воспитанником «Ливорно». В основной команде клуба он играл в течение четырёх сезонов — два сезона в Серии C1 и два в Серии B. В сезоне 2001/02 защитник выиграл в составе команды первенство в группе A Серии C1. Лишь в последнем своём сезоне в «Ливорно» (2003/04) он закрепился в основном составе, но этого хватило, чтобы привлечь к себе внимание более статусных клубов, пишет «Газета.ру».

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