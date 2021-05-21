Азербайджан и британская BP обсуждают создание производства солнечной энергии в Карабахе/

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экспорта Великобритании Грэхэмом Стюартом.

«Как известно, и BP, и Азербайджан активно работают над возобновляемыми источниками энергии. (…) Есть план инвестиций в производство солнечной энергии на освобожденных территориях. Для нас это будет очень выгодно, особенно с учетом того, что мы объявили Карабах «зеленой зоной» и «умным городом», сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан пригласил британские компании в числе первых иностранных компаний для осуществления работ по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий, этот процесс уже начался.

Глава государства также отметил, что «генпланы городов уже разработаны».

Ильхам Алиев добавил, компании из Великобритании инвестировали в экономику Азербайджана более $30 млрд. «Это позволяет нам не только развивать нефтегазовую промышленность, но и в тоже время помогает общему развитию. Сегодня сотрудничество продолжается очень активно. BP 30 лет является нашим стратегическим партнером и как минимум последующие 30 лет останется таковым, так как есть новые перспективы, подписаны новые контракты»,- сказал президент Азербайджана.

Minval.az